無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_ZPF - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 713
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ゼロポイントフォースゼロポイント指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標の雲の色が変わった場合に形成されます。
コンパイルされたZPF.ex5をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のXAUUSD の検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1215
Exp_MA_Rounding_Channel
MA_Rounding_Channel指標を使ったブレイクスルー取引システム。TrendPaint
この指標はトレンド方向に応じてローソク足を描画します。
Volatility_FBA_NR
ボラティリティの極値を検索する指標価格極値の定義を持つMACD
ボラティリティ前面のゼロ遅延を持つ高度な適応方法