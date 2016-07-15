コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ZPF - MetaTrader 5のためのエキスパート

exp_zpf.mq5 (7.7 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
zpf.mq5 (8.5 KB) ビュー
ゼロポイントフォースゼロポイント指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標の雲の色が変わった場合に形成されます。

コンパイルされたZPF.ex5をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

H4での2011のXAUUSD の検証結果：

図2　 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1215

