喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MA_Rounding_Channel - MetaTrader 5脚本
- 1566
-
真实作者:
BACKSPACE + Nikolay Kositsin
此指标在 MA 舍入 指标的水平位置基础上为平面市场画通道，并作为行情的阻力与支撑线。
指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 MA_Rounding_Channel 指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1212
