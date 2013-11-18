代码库部分
Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
ma_rounding_channel.mq5 (18.59 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
真实作者:

BACKSPACE + Nikolay Kositsin

此指标在 MA 舍入 指标的水平位置基础上为平面市场画通道，并作为行情的阻力与支撑线。

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 MA_Rounding_Channel 指标。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1212

