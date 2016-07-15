コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MA_Rounding_Channel - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
823
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ma_rounding_channel.mq5 (11.88 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

BACKSPACE + Nikolay Kositsin

この指標はMA丸め（MA Rounding） の水平方向の位置に基づいて決定されたもみ合い相場のチャネルを描き、価格の可能な抵抗線と支持線を修正します。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 MA_Rounding_Channel指標

図1 MA_Rounding_Channel指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1212

Exp_Kolier_SuperTrend Exp_Kolier_SuperTrend

Kolier_SuperTrendトレンド指標を使った取引システム。

価格極値の定義を持つMACD 価格極値の定義を持つMACD

ボラティリティ前面のゼロ遅延を持つ高度な適応方法

AutoTrendLines AutoTrendLines

この指標は自動的にポイントを識別し、それらに支持と抵抗のトレンドラインを描画します。ラインの演算には2種類があります。

SafeZoneV2 SafeZoneV2

チャンネルテーマのもう1つのバリエーション。