MA_Rounding_Channel - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標はMA丸め（MA Rounding） の水平方向の位置に基づいて決定されたもみ合い相場のチャネルを描き、価格の可能な抵抗線と支持線を修正します。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 MA_Rounding_Channel指標
Exp_Kolier_SuperTrend
Kolier_SuperTrendトレンド指標を使った取引システム。価格極値の定義を持つMACD
ボラティリティ前面のゼロ遅延を持つ高度な適応方法
AutoTrendLines
この指標は自動的にポイントを識別し、それらに支持と抵抗のトレンドラインを描画します。ラインの演算には2種類があります。SafeZoneV2
チャンネルテーマのもう1つのバリエーション。