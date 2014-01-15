CodeBaseSeções
MA_Rounding_Channel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

BACKSPACE + Nikolay Kositsin

O indicador desenha canais para o mercado plano com base na posição horizontal de MA Rounding e, assim, corrige os possíveis suportes e resistências do preço.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador MA_Rounding_Channel.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1212

