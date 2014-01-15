Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MA_Rounding_Channel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1303
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
BACKSPACE + Nikolay Kositsin
O indicador desenha canais para o mercado plano com base na posição horizontal de MA Rounding e, assim, corrige os possíveis suportes e resistências do preço.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador MA_Rounding_Channel.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1212
Este indicador colore as velas de acordo com a cor das barras do histograma do indicador 2pbIdealXOSMA.Exp_ZPF
Sistema de negociação baseado no indicador Zero Point.
Cruzamento de МА e ZigZag. Para ser mais exato, é uma МА gerada a partir dos princípios de ZigZag.TrendPaint
O indicador colore as velas de acordo com a direção da tendência.