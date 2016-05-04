CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MA_Rounding_Channel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
969
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ma_rounding_channel.mq5 (11.88 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

BACKSPACE + Nikolay Kositsin

Der Indikator zeichnet einen Kanal für Seitwärtsbewegungen auf Basis der horizontalen Postion des MA Rounding und fixiert daher die möglichen Widerstands- und Unterstützungslinien für den Kurs.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der MA_Rounding_Channel Indikator.

Abb.1 Der MA_Rounding_Channel Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1212

MA Rounding MA Rounding

Gekreuzter МА und ZigZag. Um genauer zu sein, ein MA der nach dem Prinzip des Zigzag gezeichnet wird.

TrendPaint TrendPaint

Der Indikator zeichnet Kerzen in Abhängigkeit von der Trendrichtung.

2pbIdealXOSMA_Candles 2pbIdealXOSMA_Candles

Dieser Indikator zeichnet Kerzen in Übereinstimmung mit der Farbe der Balken im Histogramm des 2pbIdealXOSMA Indikators.

Exp_ZPF Exp_ZPF

Handelssystem das den zero point Indikator verwendet.