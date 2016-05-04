und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MA_Rounding_Channel - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
BACKSPACE + Nikolay Kositsin
Der Indikator zeichnet einen Kanal für Seitwärtsbewegungen auf Basis der horizontalen Postion des MA Rounding und fixiert daher die möglichen Widerstands- und Unterstützungslinien für den Kurs.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der MA_Rounding_Channel Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1212
Gekreuzter МА und ZigZag. Um genauer zu sein, ein MA der nach dem Prinzip des Zigzag gezeichnet wird.TrendPaint
Der Indikator zeichnet Kerzen in Abhängigkeit von der Trendrichtung.
Dieser Indikator zeichnet Kerzen in Übereinstimmung mit der Farbe der Balken im Histogramm des 2pbIdealXOSMA Indikators.Exp_ZPF
Handelssystem das den zero point Indikator verwendet.