Der echte Autor:

BACKSPACE + Nikolay Kositsin

Der Indikator zeichnet einen Kanal für Seitwärtsbewegungen auf Basis der horizontalen Postion des MA Rounding und fixiert daher die möglichen Widerstands- und Unterstützungslinien für den Kurs.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der MA_Rounding_Channel Indikator.