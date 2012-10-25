CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MA_Rounding_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3542
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

BACKSPACE + Nikolay Kositsin

Индикатор строит канал для флэтовых состояний рынка, определяемых на основе горизонтального положения мувинга MA Rounding и таким образом фиксирует линии возможного сопротивления и поддержки для цены.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор MA_Rounding_Channel

Рис.1 Индикатор MA_Rounding_Channel

2pbIdealXOSMA_Candles 2pbIdealXOSMA_Candles

Этот индикатор раскрашивает свечи в соответсвии с раскраской баров гистограммы индикатора 2pbIdealXOSMA.

Exp_ZPF Exp_ZPF

Торговая система с использованием индикатора нулевой точки.

Exp_Kolier_SuperTrend Exp_Kolier_SuperTrend

Торговая система с использованием трендового индикатораKolier_SuperTrend

Exp_RMACD Exp_RMACD

Торговая система с использованием гистограммы RMACD.