MA_Rounding_Channel - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 3542
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
BACKSPACE + Nikolay Kositsin
Индикатор строит канал для флэтовых состояний рынка, определяемых на основе горизонтального положения мувинга MA Rounding и таким образом фиксирует линии возможного сопротивления и поддержки для цены.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор MA_Rounding_Channel
