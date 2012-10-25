Реальный автор:

BACKSPACE + Nikolay Kositsin

Индикатор строит канал для флэтовых состояний рынка, определяемых на основе горизонтального положения мувинга MA Rounding и таким образом фиксирует линии возможного сопротивления и поддержки для цены.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор MA_Rounding_Channel