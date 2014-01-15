CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_Kolier_SuperTrend - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1208
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_Kolier_SuperTrend se baseia no cruzamento das médias móveis do indicador Kolier_SuperTrend. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando o quadrado colorido aparece.

Coloque o arquivo compilado Kolier_SuperTrend.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. 

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par AUDUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1209

TrendPaint TrendPaint

O indicador colore as velas de acordo com a direção da tendência.

MA Rounding MA Rounding

Cruzamento de МА e ZigZag. Para ser mais exato, é uma МА gerada a partir dos princípios de ZigZag.

Kolier_SuperTrend Kolier_SuperTrend

Indicador de tendência por rompimento.

Exp_RMACD Exp_RMACD

Sistema de negociação baseado no histograma RMACD.