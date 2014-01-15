Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_Kolier_SuperTrend - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1208
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor Exp_Kolier_SuperTrend se baseia no cruzamento das médias móveis do indicador Kolier_SuperTrend. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando o quadrado colorido aparece.
Coloque o arquivo compilado Kolier_SuperTrend.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par AUDUSD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1209
O indicador colore as velas de acordo com a direção da tendência.MA Rounding
Cruzamento de МА e ZigZag. Para ser mais exato, é uma МА gerada a partir dos princípios de ZigZag.
Indicador de tendência por rompimento.Exp_RMACD
Sistema de negociação baseado no histograma RMACD.