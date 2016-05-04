und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Exp_Kolier_SuperTrend Expert Advisor wird unter Verwendung des Signals der Kreuzung des gleitenden Durchschnitt mit dem Kolier_SuperTrend Indikator gezeichnet. Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn ein Quadrate entsprechender Farbe erscheint.
Speichern Sie die compilierte Kolier_SuperTrend.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 fpr AUDUSD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1209
