Exp_Kolier_SuperTrend - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Эксперт Exp_Kolier_SuperTrend со входом при пересечении мувингов индикатора Kolier_SuperTrend. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветного квадратика соответствующего цвета.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Kolier_SuperTrend.ex5  в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2011 год на AUDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

