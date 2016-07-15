無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_Kolier_SuperTrend - MetaTrader 5のためのエキスパート
Kolier_SuperTrend指標の移動平行線の交差によるエントランスを使って描画されたExp_Kolier_SuperTrendエキスパートアドバイザー。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに対応する色の四角形が表示された場合に形成されます。
コンパイルされたKolier_SuperTrend.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のAUDUSDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1209
