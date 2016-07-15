Kolier_SuperTrend指標の移動平行線の交差によるエントランスを使って描画されたExp_Kolier_SuperTrendエキスパートアドバイザー。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに対応する色の四角形が表示された場合に形成されます。

コンパイルされたKolier_SuperTrend.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のAUDUSDの検証結果：

図2 検証結果のチャート