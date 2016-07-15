コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_Kolier_SuperTrend - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
820
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
kolier_supertrend.mq5 (11.63 KB) ビュー
exp_kolier_supertrend.mq5 (6.3 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Kolier_SuperTrend指標の移動平行線の交差によるエントランスを使って描画されたExp_Kolier_SuperTrendエキスパートアドバイザー。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに対応する色の四角形が表示された場合に形成されます。

コンパイルされたKolier_SuperTrend.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。 

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス。

 H4での2011のAUDUSDの検証結果：

図2　 検証結果のチャート

図2　 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1209

