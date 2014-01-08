此 Exp_Kolier_SuperTrend 交易系统，依均线与 Kolier_SuperTrend 指标交叉时产生的入场信号绘制。在柱线收盘时，如果相应的彩色方块出现，则形成执行交易的信号。

放置 Kolier_SuperTrend.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 AUDUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表