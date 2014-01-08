代码库部分
到包裹
EA

Exp_Kolier_SuperTrend - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1469
等级:
(20)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
kolier_supertrend.mq5 (11.63 KB) 预览
exp_kolier_supertrend.mq5 (6.3 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 Exp_Kolier_SuperTrend 交易系统，依均线与 Kolier_SuperTrend 指标交叉时产生的入场信号绘制。在柱线收盘时，如果相应的彩色方块出现，则形成执行交易的信号。

放置 Kolier_SuperTrend.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。 

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

 测试结果 从 2011 品种 AUDUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1209

