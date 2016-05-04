CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

Color RMACD - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorrmacd.mq5 (11.53 KB) ansehen
trvi.mq5 (7.75 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
In diesem MACD Histogramm wird der RVI Technical Indikator als schneller gleitender Durchschnitt verwendet und als langsamer Indikator der True RVI Custom Indikator.

Der Mittelungsalgorithmus der Signallinie kann verändert werden. Es gibt zehn mögliche Varianten:

  1. SMA - (einfacher) simple Moving Average;
  2. EMA - (exponentieller) exponential Moving Average;
  3. SMMA - (geglätteter) smoothed Moving Average;
  4. LWMA - (linear gewichteter) linear weighed Moving Average;
  5. JJMA - (adaptiv mittelnder) adaptive averaging JMA;
  6. JurX - (ultralineares) ultralinear averaging;
  7. ParMA - (parabolisches) parabolic averaging;
  8. T3 - (Tillsons mehrfach expontentielles) Tillson's multiple exponential smoothing;
  9. VIDYA - Glättung mit Hilfe von Tushar Chande's Algorithmus;
  10. AMA - Glättung mit Hilfe von Perry Kaufman's Algorithmus.

Es sollte beachtet werden, dass die Phasenparameter für verschiedene Glättungsalgorithmen völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Für den JMA handelt es sich um eine externe Phasenvairable mit Werten von -100 bis +100. Für T3 handelt es sich um ein Glättungsverhältnis das zur besseren Visualisierung mit 100 multipliziert wird, für den VIDYA ist es die CMO Oszillatorperiode und für den AMA ist es die EMA Periode. In den anderen Algorithmen beeinflussen diese Parameter die Glättung nicht. Für die AMA fast EMA Periode ist es ein fixer Wert, dieser ist standardmäßig 2. Für ist AMA das Verhältnis der Erhöhung der Kraft ebenso gleich 2.

Die Farbe des Histogramms und seiner Signallinie ändert sich abhängig von den aktuellen Markttrends.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Das RMACD Histogramm

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1206

