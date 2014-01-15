El Asesor Experto EA_MALR ha sido desarrollado sobre la base del indicador MALR (autor desconocido).



Se abre una venta después que el precio cruza de arriba a abajo la línea <MALRHH> (la línea superior), se abre una compra después del cruce de la línea <MALRLL> (la línea inferior) por el precio.

Incluye las siguientes funciones:



promediado de la posición en la nueva señal,



reversión de la posición cuando aparece la señal contraria,



trailing stop con ajustes adicionales,



incremento de lotes para controlar la reducción del patrimonio.

Resultados de las pruebas desde 2000 para EURUSD. Lote inicial 0.10, depósito inicial 10000$, 1:500, MetaQuotes-Demo.

Más abajo se muestran gráficos con y sin increamento de lotes.

No se utiliza promediado y reversión (solo se utilizan Stop Loss y Take Profit).















Función de PROMEDIADO habilitada (función de reversión deshabilitada).















La función de REVERSION está habilitada (la función de promediado está deshabilitada).













Ambas funciones INVERSION y PROMEDIADO están habilitadas.















El Asesor Experto está protegido contra pérdida de datos en caso de problemas de comunicación, errores de red y reinicio del Asesor Experto (terminal).



Ajustes principales del Asesor Experto (cuando son iguales a cero no se utilizan los ajustes correspondientes):



sl/tp - se establecen después de abrir la posición.

N_modify_sltp - número de veces que se intenta establecer Stop Loss/Take Profit cuando falla la transacción.

use_Averaging - habilitar promediado cuando se fijan las pérdidas (loss_forAveraging) en puntos. Se abre un nuevo lote básico adicionalcuando aparece una nueva señal de dirección única.

loss_forAveraging - número de puntos en pérdida desde el precio de apertura anterior (último promediado).

Position_overturn - reversión de la posición cuando la señal del indicador cambia a la opuesta. El lote de la reversión se multiplica por el coeficiente de reversión (koff_multiplication).



use_increase - activar el incremento de lote hasta el nivel de reducción establecido (Max_drawdown) cuando se abre una orden y se promedia la posición.

Trail_StopLoss - activar trailing stop del StopLoss en puntos (trail). El trailing stop se conserva durante las reversiones y el promediado.