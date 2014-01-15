Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
EA_MALR - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1348
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El Asesor Experto EA_MALR ha sido desarrollado sobre la base del indicador MALR (autor desconocido).
Se abre una venta después que el precio cruza de arriba a abajo la línea <MALRHH> (la línea superior), se abre una compra después del cruce de la línea <MALRLL> (la línea inferior) por el precio.
Incluye las siguientes funciones:
- promediado de la posición en la nueva señal,
- reversión de la posición cuando aparece la señal contraria,
- trailing stop con ajustes adicionales,
- incremento de lotes para controlar la reducción del patrimonio.
Resultados de las pruebas desde 2000 para EURUSD. Lote inicial 0.10, depósito inicial 10000$, 1:500, MetaQuotes-Demo.
Más abajo se muestran gráficos con y sin increamento de lotes.
No se utiliza promediado y reversión (solo se utilizan Stop Loss y Take Profit).
Función de PROMEDIADO habilitada (función de reversión deshabilitada).
La función de REVERSION está habilitada (la función de promediado está deshabilitada).
Ambas funciones INVERSION y PROMEDIADO están habilitadas.
El Asesor Experto está protegido contra pérdida de datos en caso de problemas de comunicación, errores de red y reinicio del Asesor Experto (terminal).
Ajustes principales del Asesor Experto (cuando son iguales a cero no se utilizan los ajustes correspondientes):
- sl/tp - se establecen después de abrir la posición.
- N_modify_sltp - número de veces que se intenta establecer Stop Loss/Take Profit cuando falla la transacción.
- use_Averaging - habilitar promediado cuando se fijan las pérdidas (loss_forAveraging) en puntos. Se abre un nuevo lote básico adicionalcuando aparece una nueva señal de dirección única.
- loss_forAveraging - número de puntos en pérdida desde el precio de apertura anterior (último promediado).
- Position_overturn - reversión de la posición cuando la señal del indicador cambia a la opuesta. El lote de la reversión se multiplica por el coeficiente de reversión (koff_multiplication).
- use_increase - activar el incremento de lote hasta el nivel de reducción establecido (Max_drawdown) cuando se abre una orden y se promedia la posición.
- Trail_StopLoss - activar trailing stop del StopLoss en puntos (trail). El trailing stop se conserva durante las reversiones y el promediado.
- Activate_by_profit - activar el trailing stop al alcanzar un beneficio en puntos (profit) desde el precio de apertura. En case de promediado el precio de apertura es igual al precio promediado de todas las órdenes abiertas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1198
La clase implementa una red neural de funciones de base radial (Radial Basis Function Network - RBFN).Color RMACD
Histograma de MACD generado a partir del indicador técnico RVI y el indicador personalizado TRVI.
El indicador muestra los posibles límites y dirección de la barra mirando adelante a otra barraExp_MAMA
El Asesor Experto Exp_MAMA se basa en los cruces que se producen entre las medias móviles del indicador MAMA.