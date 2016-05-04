Der echte Autor:



Dserg

Der Dserg - LinRegression Breakout Indikator sucht und zeigt im Chart Konsolidierungszonen und stabile Kanalbewegungen. Wenn der Kanal der linearen Regression für die letzten Nlin Balken die Weite von nicht mehr als 2*Rangeweite hat, zeichnen wir einen neuen Kanal. In Zukunft können Sie mit dem Ausbruch arbeiten.

Die Pfeile zeigen den Einstieg, Stopps und Ziele an. Bitte berücksichtigen Sie, nicht nur der morgendliche Flat sondern auch der Trend, der sich am Anfang der amerikanischen Handelszeit oder bei der Veröffentlichung von Nachrichten gebildet hat, werden durchgebrochen. Diese Besonderheit kann beim Trading verwendet werden. Empfohlene Paare sind EURUSD, EURGBP, Timeframe М15, Standardeinsstellungen sind genau für diese. Der Indikator funktioniert gut in anderen Timeframes bis zu einer Woche.

Dieser Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 03.03.2010.

Abb. Dserg - LinRegression Breakout