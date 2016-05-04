und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Dserg - LinRegression Breakout - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1230
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Dserg
Der Dserg - LinRegression Breakout Indikator sucht und zeigt im Chart Konsolidierungszonen und stabile Kanalbewegungen. Wenn der Kanal der linearen Regression für die letzten Nlin Balken die Weite von nicht mehr als 2*Rangeweite hat, zeichnen wir einen neuen Kanal. In Zukunft können Sie mit dem Ausbruch arbeiten.
Die Pfeile zeigen den Einstieg, Stopps und Ziele an. Bitte berücksichtigen Sie, nicht nur der morgendliche Flat sondern auch der Trend, der sich am Anfang der amerikanischen Handelszeit oder bei der Veröffentlichung von Nachrichten gebildet hat, werden durchgebrochen. Diese Besonderheit kann beim Trading verwendet werden. Empfohlene Paare sind EURUSD, EURGBP, Timeframe М15, Standardeinsstellungen sind genau für diese. Der Indikator funktioniert gut in anderen Timeframes bis zu einer Woche.
Dieser Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 03.03.2010.
Abb. Dserg - LinRegression Breakout
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1205
Handelssystem basierend auf den Signalen von den Signalen des Parabolic der gleitende Durchschnittswerte als Eingabe für die Berechnung verwendet.Exp_MAMA
Der Exp_MAMA Expert Advisor wird unter Verwendung der Kreuzung des gleitenden Durchschnitts und des MAMA Indikator gezeichnet
Das MACD Histogramm wird auf Basis des RVI Technical Indikator und des TRVI Custom Indikator gezeichnet.Exp_RMACD
Ein Handelssystem das das RMACD Histogramm verwendet.