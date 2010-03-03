



Индикатор ищет и отображает на графике области консолидации и устойчивого канального движения. Если канал линейной регрессии за последние Nlin баров имеет ширину не больше чем 2*range пунктов, то рисуем новый канал. В дальнейшем можно работать на пробой. Стрелками показаны входы, стопы и цели. Обратите внимание, что хорошо пробивается не только утренний флет, но и установившееся движение в начале американской сессии или при выходе новостей. И эту особенность также можно использовать в торговле. Рекомендуемые пары - EURUSD, EURGBP, таймфрейм М15, настройки по умолчанию именно для них. Индикатор также хорошо работает на других таймфреймах, вплоть до недельных.

В версии 1.1 исправлена проблема с неправильным обновлением индикатора.










