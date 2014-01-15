Autor real:



Dserg

O indicador Dserg - LinRegression Breakout procura e exibe áreas consolidadas canais de movimento estáveis no gráfico. Se o canal de regressão linear para as últimas barras NLIN tem a largura de não mais de 2 * pontos do intervalo, então, traçamos um novo canal. No futuro, você pode trabalhar no rompimento.

As setas indicam as entradas, stops e objetivos. Por favor, preste atenção não só no rompimento das manhãs que precedem uma lateralização, mas também no movimento estável no início da sessão americana, ou as notícias. Esta peculiaridade pode ser usada nas negociações. Os pares recomendados são EURUSD, EURGBP, no período М15, as definições padrões são exatamente para elas. O indicador funciona bem em outros períodos de tempo de até uma semana.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 03.03.2010.

Fig.1 Dserg - LinRegression Breakout