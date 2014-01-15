CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_MAMA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1366
Ranking:
(28)
Publicado:
Actualizado:
El Asesor Experto Exp_MAMA se basa en los cruces que se producen entre las medias móviles del indicador MAMA. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra, si hay un cruce entre las medias móviles del indicador.

Hay que poner el archivo compilado MAMA_Optim.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit. 

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas

LeManChanel LeManChanel

El indicador muestra los posibles límites y dirección de la barra mirando adelante a otra barra

EA_MALR EA_MALR

Asesor Experto basado en el indicador MALR. Están disponibles las funciones trailing stop, incremento de lote, promediado y reversión.

LeManSystem LeManSystem

El sistema utiliza el canal interno de mayor a menor

Dserg - LinRegression Breakout Dserg - LinRegression Breakout

Indicador de dibujo automático de áreas de consolidación y canales sobre la base de la regresión lineal.