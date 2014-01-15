Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_MAMA - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto Exp_MAMA se basa en los cruces que se producen entre las medias móviles del indicador MAMA. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra, si hay un cruce entre las medias móviles del indicador.
Hay que poner el archivo compilado MAMA_Optim.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1203
