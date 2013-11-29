真实作者:



Dserg

Dserg - LinRegression 突破指标在图表上寻找和现实整理区间和稳定的通道移动. 如果如果前Nlin个柱的线性回归通道宽度小于 2*range 个点, 我们就画一条新通道. 这样将来我们就可以处理突破.

箭头显示了输入，止损和目标. 请不仅要注意每天早晨的平缓突破, 也要注意美市开盘的变化或者其他新的问题. 这在交易中可以使用. 推荐的货币对有 EURUSD, EURGBP, 时段为 М15, 默认设置就是针对它们的. 本指标在各种直到周图的时段都可以工作得很好.

本指标首先于2010年3月3日使用MQL4实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 Dserg - LinRegression 突破