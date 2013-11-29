请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Dserg - LinRegression 突破 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2507
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Dserg
Dserg - LinRegression 突破指标在图表上寻找和现实整理区间和稳定的通道移动. 如果如果前Nlin个柱的线性回归通道宽度小于 2*range 个点, 我们就画一条新通道. 这样将来我们就可以处理突破.
箭头显示了输入，止损和目标. 请不仅要注意每天早晨的平缓突破, 也要注意美市开盘的变化或者其他新的问题. 这在交易中可以使用. 推荐的货币对有 EURUSD, EURGBP, 时段为 М15, 默认设置就是针对它们的. 本指标在各种直到周图的时段都可以工作得很好.
本指标首先于2010年3月3日使用MQL4实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 Dserg - LinRegression 突破
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1205
StochasticStack
使用8个随机振荡指标进行最简单的线性组合构成新的振荡指标SF-6(AM)
显示"弱"柱的趋势指标
Kolier_SuperTrend
突破趋势指标Volatility_FBA_NR
本指标搜索波动的极值