Реальный автор:



Dserg

Индикатор Dserg - LinRegression Breakout ищет и отображает на графике области консолидации и устойчивого канального движения. Если канал линейной регрессии за последние Nlin баров имеет ширину не больше чем 2*range пунктов, то рисуем новый канал. В дальнейшем можно работать на пробой.

Стрелками показаны входы, стопы и цели. Обратите внимание, что хорошо пробивается не только утренний флет, но и установившееся движение в начале американской сессии или при выходе новостей. И эту особенность также можно использовать в торговле. Рекомендуемые пары - EURUSD, EURGBP, таймфрейм М15, настройки по умолчанию именно для них. Индикатор также хорошо работает на других таймфреймах, вплоть до недельных.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 03.03.2010.

Рис.1 Dserg - LinRegression Breakout