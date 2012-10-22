Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Dserg - LinRegression Breakout - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4725
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Dserg
Индикатор Dserg - LinRegression Breakout ищет и отображает на графике области консолидации и устойчивого канального движения. Если канал линейной регрессии за последние Nlin баров имеет ширину не больше чем 2*range пунктов, то рисуем новый канал. В дальнейшем можно работать на пробой.
Стрелками показаны входы, стопы и цели. Обратите внимание, что хорошо пробивается не только утренний флет, но и установившееся движение в начале американской сессии или при выходе новостей. И эту особенность также можно использовать в торговле. Рекомендуемые пары - EURUSD, EURGBP, таймфрейм М15, настройки по умолчанию именно для них. Индикатор также хорошо работает на других таймфреймах, вплоть до недельных.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 03.03.2010.
Рис.1 Dserg - LinRegression Breakout
Торговая система, построеная на сигналах параболика, использующего в качестве входной таймсерии значения мувинга.Zero Point Force
Индикатор силы нулевой точки, построенный на двух мувингах.
На основе индикатора MALR. Наличие функций трала, увеличение лота, усреднения, переворотов.Color RMACD
Гистограмма MACD, построенная на техническом индикаторе RVI и пользовательском индикаторе TRVI.