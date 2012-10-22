CodeBaseРазделы
Индикаторы

Dserg - LinRegression Breakout - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4725
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Dserg

Индикатор Dserg - LinRegression Breakout ищет и отображает на графике области консолидации и устойчивого канального движения. Если канал линейной регрессии за последние Nlin баров имеет ширину не больше чем 2*range пунктов, то рисуем новый канал. В дальнейшем  можно работать на пробой.

Стрелками показаны входы, стопы и цели. Обратите внимание, что хорошо пробивается не только утренний флет, но и установившееся движение в начале американской сессии или при выходе новостей. И эту особенность также можно использовать в торговле.  Рекомендуемые пары - EURUSD, EURGBP, таймфрейм М15, настройки по умолчанию  именно для них. Индикатор также хорошо работает на других таймфреймах, вплоть до недельных.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 03.03.2010. 

Рис.1 Индикатор Dserg - LinRegression Breakout

Рис.1 Dserg - LinRegression Breakout 

