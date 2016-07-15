コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Dserg - LinRegressionブレイクアウト - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1078
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Dserg

Dserg - LinRegressionブレイクアウト指標は統合領域とチャートの安定したチャンネルの動きを検索して表示します。 直近のNlinバーの線形回帰チャネルの幅が2*range以内の場合は新たなチャネルを描きます。将来的にはブレイクスルーでの操作ができます。

矢印は、入力、ストップと目標を示しています。朝の平たいブレークスルーだけでなく、アメリカのセッションやニュース問題の開始時に安定した動きにも注意をお払いください。この特異性は取引に使用することができます。推奨されたペアはEURUSD、EURGBP、時間枠М15でデフォルト設定はまさにこの通りです。指標は週足までの他の時間枠でもうまく動作します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年3月3日に公開されました。 

図1 Dserg - LinRegression ブレイクアウト指標

Fig.1 Dserg - LinRegression ブレイクアウト 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1205

Exp_ColorX2MA-Parabolic Exp_ColorX2MA-Parabolic

入力時系列として移動平均値を使用し、パラボリックのシグナルに基づく取引システム。

Exp_MAMA Exp_MAMA

MAMA指標の移動平均が交差されるときにエントリを使用して描画されるExp_MAMAエキスパートアドバイザー

色付きRMACD 色付きRMACD

RVIテクニカル指標やトレヴィのカスタム指標に基づいて描かれたMACDヒストグラム。

Kolier_SuperTrend Kolier_SuperTrend

ブレイクスルートレンド指標