実際の著者：



Dserg

Dserg - LinRegressionブレイクアウト指標は統合領域とチャートの安定したチャンネルの動きを検索して表示します。 直近のNlinバーの線形回帰チャネルの幅が2*range以内の場合は新たなチャネルを描きます。将来的にはブレイクスルーでの操作ができます。

矢印は、入力、ストップと目標を示しています。朝の平たいブレークスルーだけでなく、アメリカのセッションやニュース問題の開始時に安定した動きにも注意をお払いください。この特異性は取引に使用することができます。推奨されたペアはEURUSD、EURGBP、時間枠М15でデフォルト設定はまさにこの通りです。指標は週足までの他の時間枠でもうまく動作します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年3月3日に公開されました。

Fig.1 Dserg - LinRegression ブレイクアウト