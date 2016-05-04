CodeBaseKategorien
StochasticStack - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
908
(20)
Der echte Autor:

Ivan Kornilov

Die einfachste lineare Kombination von acht Stochastics in Form eines Osziallators, die Wolkenfarbe korrespondiert mid er Trendrichtung.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 24.03.2010 veröffentlicht.   

Abb.1 Der StochasticStack Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1201

