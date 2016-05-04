und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
StochasticStack - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Ivan Kornilov
Die einfachste lineare Kombination von acht Stochastics in Form eines Osziallators, die Wolkenfarbe korrespondiert mid er Trendrichtung.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 24.03.2010 veröffentlicht.
Abb.1 Der StochasticStack Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1201
