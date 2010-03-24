CodeBaseРазделы
Индикаторы

StochasticStack_v2 - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
7729
(1)
Описание:

Сигналы полученные внутри уровней фильтруются(< 10). То есть сигнал на выход от индикатора это пересечение линии уровня.
Хорошо работает когда нет сильных трендовых движений.

М5 - 1.1, 55, 10

H1 - 1.2, 21, 7

Буду благодарен если проведете оптимизацию и найдете лучшие параметры.
Если напишите советника, кинте в личку будет интересно посмотреть.

