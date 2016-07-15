コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

StochasticStack - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Ivan Kornilov

オシレータの形を持った8つのストキャスティックの最も単純な線形結合で、雲の色がトレンド方向に対応します。

この指標は元々MQL4で実装され2010年3月24日にmql4.comでのコードベースで公開されました。   

図1 StochasticStack指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1201

