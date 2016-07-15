無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
StochasticStack - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Ivan Kornilov
オシレータの形を持った8つのストキャスティックの最も単純な線形結合で、雲の色がトレンド方向に対応します。
この指標は元々MQL4で実装され2010年3月24日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
図1 StochasticStack指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1201
