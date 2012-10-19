Смотри, как бесплатно скачать роботов
StochasticStack - индикатор для MetaTrader 5
3364
Реальный автор:
Ivan Kornilov
Простейшая, линейная комбинация из восьми стохастиков представленная в виде осциллятора, цвет облака которого соответствует направлению тренда.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 24.03.2010.
Рис.1 Индикатор StochasticStack
