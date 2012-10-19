Реальный автор:

Ivan Kornilov

Простейшая, линейная комбинация из восьми стохастиков представленная в виде осциллятора, цвет облака которого соответствует направлению тренда.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 24.03.2010.

Рис.1 Индикатор StochasticStack