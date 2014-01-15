CodeBaseSeções
Indicadores

StochasticStack - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Ivan Kornilov

Combinação linear simples de oito Estocásticos na forma de osciladores, as cores da nuvem corresponde a direção da tendência.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 24.03.2010.   

Fig.1 Indicador StochasticStack.

Fig.1 Indicador StochasticStack.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1201

