StochasticStack - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1354
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Autor real:
Ivan Kornilov
Combinação linear simples de oito Estocásticos na forma de osciladores, as cores da nuvem corresponde a direção da tendência.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 24.03.2010.
Fig.1 Indicador StochasticStack.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1201
