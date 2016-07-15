無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
一目オシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1069
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
MDM
独自のシグナルを持った一目指標の4つの線に基づいて描かれたオシレータ。
コンパイルされたIchimoku_Calc.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は初めにMQL4で実装され2010年3月29日にコードベースで公開されました。
図1 一目オシレータ指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1200
SF-6(AM)
「弱い」バーを表示するトレンド指標EA_MALR
MALR指標に基づいて描画されたエキスパートアドバイザー。トレーリングストップ、ロットの増加、平均および反転機能が用意されています。
StochasticStack
オシレータの形を持った8つのストキャスティックの最も単純な線形結合ゼロポイントフォース
2つの移動平均に基づいて描かれたゼロポイントフォース指標。