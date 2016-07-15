実際の著者：

MDM

独自のシグナルを持った一目指標の4つの線に基づいて描かれたオシレータ。

コンパイルされたIchimoku_Calc.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は初めにMQL4で実装され2010年3月29日にコードベースで公開されました。

図1 一目オシレータ指標