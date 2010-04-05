CodeBaseРазделы
Oracle - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
Опубликован:
Обновлен:
Показывает на 3 бара вперед, всего навсего. На мой взгляд лучший индикатор прогноза. Оракул, которому можно верить больше чем аналитикам =).

period - период для расчета.
maPeriod - период скользящей средний.
shift - сдвиг графика



