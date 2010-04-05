Правильное отображение индикаторов от старших ТФ на младших ТФ. На примере скользящей средней.

Для трейлинга стопов и как индикатор тренда.

Советник устанавливает один ордер на откат два на пробой после движения цены на заданное значение с момента установки. + закрытие по тейку и лосю + трейлинг + все параметры настраиваются.