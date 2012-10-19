Реальный автор:

MDM

Осциллятор, выполненный на основе четырех линий индикатора Ишимоку со своей, сигнальной линией.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Ichimoku_Calc.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 29.03.2010.

Рис.1 Индикатор Ichimoku Oscillator