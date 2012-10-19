Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Ichimoku Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3771
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
MDM
Осциллятор, выполненный на основе четырех линий индикатора Ишимоку со своей, сигнальной линией.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Ichimoku_Calc.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 29.03.2010.
Рис.1 Индикатор Ichimoku Oscillator
Индикатор тренда с указанием "слабых" баров.Exp_AdaptiveRenko
Эксперт Exp_AdaptiveRenko построен на основе NRTR индикатора AdaptiveRenko.
Простейшая, линейная комбинация из восьми стохастиков в виде осциллятораExp_MAMA
Эксперт Exp_MAMA со входом при пересечении мувингов индикатора MAMA