Ichimoku Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
MDM
Der Oszillator wird mit eigener Singallinie auf Basis der vier Linien des Ichimoku Indikators gezeichnet
Kopieren Sie die compilierte Ichimoku_Calc.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 29.03.2010.
Abb.1 Der Ichimoku Oszillator Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1200
