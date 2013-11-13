请观看如何免费下载自动交易
该振荡器在四条 Ichimoku 指标线基础上绘制它自己的信号线。
放置 Ichimoku_Calc.ex5 译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 29.03.2010.
图例.1 Ichimoku 振荡器指标.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1200
