MDM

O oscilador, que possui sua própria linha de sinal, desenha a partir das quatro linhas do indicador Ichimoku.

Coloque o arquivo compilado Ichimoku_Calc.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais"

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 29.03.2010.

Fig.1 Indicador Ichimoku Oscillator.