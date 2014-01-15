Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Ichimoku Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2084
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
MDM
O oscilador, que possui sua própria linha de sinal, desenha a partir das quatro linhas do indicador Ichimoku.
Coloque o arquivo compilado Ichimoku_Calc.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais"
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 29.03.2010.
Fig.1 Indicador Ichimoku Oscillator.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1200
Combinação linear simples de oito Estocásticos na forma de osciladores.Zero Point Force
O indicador Zero Point Force se baseia em duas médias móveis.
Indicador de tendência que exibe as barras "fracas".Exp_AdaptiveRenko
O Expert Advisor Exp_AdaptiveRenko desenha com base no NRTR do indicador AdaptiveRenko.