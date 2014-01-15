CodeBaseSeções
Ichimoku Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

MDM

O oscilador, que possui sua própria linha de sinal, desenha a partir das quatro linhas do indicador Ichimoku.

Coloque o arquivo compilado Ichimoku_Calc.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais"

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 29.03.2010.

Fig.1 Indicador Ichimoku Oscillator.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1200

