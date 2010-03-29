Смотри, как бесплатно скачать роботов
SF_6(AM) - индикатор для MetaTrader 4
- 6244
Описание:
Толстая черта вниз - сел, вверх - бай. Тонкая - возможен откат в ее направлении. (цифра 6 в названии - номер модификации и к формуле индикатора отношения не имеет).
Индикатор настроен на 4 х часовой тф.
