CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SF_6(AM) - индикатор для MetaTrader 4

Andrey
Просмотров:
6244
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Толстая черта вниз - сел, вверх - бай. Тонкая - возможен откат в ее направлении. (цифра 6 в названии - номер модификации и к формуле индикатора отношения не имеет).
Индикатор настроен на 4 х часовой тф.

Картинка:


Cronex T MA Parabolic Cronex T MA Parabolic

Небольшая переделка индикатора Ma_Parabolic_st2

ОСЦИЛЯТОР ИШИМОКУ ОСЦИЛЯТОР ИШИМОКУ

ВИЛЬЯМС, ХОСОДА, ЭЛДЕР, ВСЕМ СПАСИБО

HistoryGraph HistoryGraph

Скрипт отображает на графике финансового инструмента все торговые операции хранящиеся в истории. Аналог визуализации в тестере стратегий.

TrendlessOS (осциллятор бестрендовости) TrendlessOS (осциллятор бестрендовости)

Индикатор написан в соответствии с описанием, приведённым к книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи". Призван оценивать реальную перекупленность/перепроданность рынка.