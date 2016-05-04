CodeBaseKategorien
SF-6(AM) - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
900
(22)
Andrey Matvievskiy

Trend Indikator der "schwache" Balken zeigt. Die Trendrichtung wird von der Farbe der dicken Balken bestimmt und das mögliche Zurückfallen wenn die dünnen Balken des Indikators auftreten.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 29.03.2010.  

Abb.1 Der SF-6(AM) Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1199

