SF-6(AM) - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 3166
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Andrey Matvievskiy
Индикатор тренда с указанием "слабых" баров. Направление тренда определяется по цвету толстых баров, а возможный откат по появлению тонких баров индикатора.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.03.2010.
Рис.1 Индикатор SF-6(AM)
