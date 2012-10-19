CodeBaseРазделы
Индикаторы

SF-6(AM) - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
3166
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Andrey Matvievskiy

Индикатор тренда с указанием "слабых" баров. Направление тренда определяется по цвету толстых баров, а возможный откат по появлению тонких баров индикатора.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.03.2010.  

Рис.1 Индикатор SF-6(AM)

