Реальный автор:

Andrey Matvievskiy

Индикатор тренда с указанием "слабых" баров. Направление тренда определяется по цвету толстых баров, а возможный откат по появлению тонких баров индикатора.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.03.2010.

Рис.1 Индикатор SF-6(AM)