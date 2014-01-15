Participe de nossa página de fãs
SF-6(AM) - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1415
- 1415
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Andrey Matvievskiy
Indicador de tendência que exibe as barras "fracas" A direção da tendência é determinada pelo thick das barras coloridas e por uma possível reversão quando ocorrem barras com pouca liquidez do indicador.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 29.03.2010.
Fig.1 Indicador SF-6(AM).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1199
