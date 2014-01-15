Autor real:

Andrey Matvievskiy

Indicador de tendência que exibe as barras "fracas" A direção da tendência é determinada pelo thick das barras coloridas e por uma possível reversão quando ocorrem barras com pouca liquidez do indicador.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 29.03.2010.

Fig.1 Indicador SF-6(AM).