SF-6(AM) - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Andrey Matvievskiy

Indicador de tendência que exibe as barras "fracas" A direção da tendência é determinada pelo thick das barras coloridas e por uma possível reversão quando ocorrem barras com pouca liquidez do indicador.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 29.03.2010.  

Fig.1 Indicador SF-6(AM).

Fig.1 Indicador SF-6(AM). 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1199

