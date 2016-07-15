コードベースセクション
SF-6(AM) - MetaTrader 5のためのインディケータ

「弱い」バーを表示するトレンド指標トレンド方向は、指標の薄いバーが発生したときに太いバーの色および可能なロールバックによって決定されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年3月29日に公開されました。  

図1 SF-6(AM)指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1199

