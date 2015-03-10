Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Setting Chart - script para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Irwan Adnan
- Visualizaciones:
- 1633
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
MQL doc.
A menudo queremos que los gráficos se vean de una manera a la que estamos acostumbrados para que nos sea cómodo ocultar las cuadrículas, usar las tablas, ocultar OHLC, mostrar el precio Ask, etc.
Este script ajusta varios gráficos simultáneamente. El script se basa en la documentación MQL y puede ser compilado y utilizado con MetaTrader 4 (hay que renombrar .mq5 con .mq4).
Además, puede cambiar los valores de entrada, así que no tendrá que cambiarlos cada vez que utilice el script.
Parámetros de entrada:
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/11927
Es un simple script para aplicar la misma plantilla y/o marco temporal para todos los gráficos abiertos.Color Linear Regression
La versión de color del indicador Linear Regression.
Es un simple script para aplicar a todos los gráficos abiertos.FractalsTrendLines
Este indicador traza la línea alcista y bajista de la tendencia a base de las indicaciones del indicador iFractals desde el extremo más cercano hasta el último fractal sin ruptura.