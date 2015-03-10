Setting Chart

Autor real:

MQL doc.

A menudo queremos que los gráficos se vean de una manera a la que estamos acostumbrados para que nos sea cómodo ocultar las cuadrículas, usar las tablas, ocultar OHLC, mostrar el precio Ask, etc.

Este script ajusta varios gráficos simultáneamente. El script se basa en la documentación MQL y puede ser compilado y utilizado con MetaTrader 4 (hay que renombrar .mq5 con .mq4).

Además, puede cambiar los valores de entrada, así que no tendrá que cambiarlos cada vez que utilice el script.

Parámetros de entrada:



