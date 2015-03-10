CodeBaseSecciones
Scripts

Setting Chart - script para MetaTrader 5

Publicado por:
Irwan Adnan
Visualizaciones:
1633
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

MQL doc.

A menudo queremos que los gráficos se vean de una manera a la que estamos acostumbrados para que nos sea cómodo ocultar las cuadrículas, usar las tablas, ocultar OHLC, mostrar el precio Ask, etc.

Este script ajusta varios gráficos simultáneamente. El script se basa en la documentación MQL y puede ser compilado y utilizado con MetaTrader 4 (hay que renombrar .mq5 con .mq4).

Además, puede cambiar los valores de entrada, así que no tendrá que cambiarlos cada vez que utilice el script.

Parámetros de entrada:

Setting Chart

Apply Template Apply Template

Es un simple script para aplicar la misma plantilla y/o marco temporal para todos los gráficos abiertos.

Color Linear Regression Color Linear Regression

La versión de color del indicador Linear Regression.

Script and Template for Market Analysis Script and Template for Market Analysis

Es un simple script para aplicar a todos los gráficos abiertos.

FractalsTrendLines FractalsTrendLines

Este indicador traza la línea alcista y bajista de la tendencia a base de las indicaciones del indicador iFractals desde el extremo más cercano hasta el último fractal sin ruptura.