Es un simple script para aplicar la misma plantilla y/o marco temporal para todos los gráficos abiertos en este momento.
Es útil para el trabajo con las opciones binarias.
Opciones simples:
Espero que esta captura lo explique mejor:
Resultado de aplicación:
Recomendaciones:
- Si no hace falta cambiar el marco temporal, ponga Change TimeFrame=current.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/11922
