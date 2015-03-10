CodeBaseSecciones
Scripts

Apply Template - script para MetaTrader 5

Janderson Ferreira
Visualizaciones:
2611
Ranking:
(53)
Publicado:
Actualizado:
Es un simple script para aplicar la misma plantilla y/o marco temporal para todos los gráficos abiertos en este momento.

Es útil para el trabajo con las opciones binarias.

Opciones simples:

Opciones

Espero que esta captura lo explique mejor:

Aplicación de la plantilla

Resultado de aplicación:

Después del arranque

Recomendaciones:

  • Si no hace falta cambiar el marco temporal, ponga Change TimeFrame=current.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/11922

