Setting Chart

Manchmal öffnen wir viele Chartfenster mit den Standardeinstellungen. Für gewöhnlich möchten wir, dass die Charts so aussehen, wie wir das wollen, zum Beispiel das Gitternetz ausgeblendet, Skala eingeschaltet, OHLC ausgeblendet, Ask-Preis eingeschaltet usw.

Dieses Skript kann dies gleichzeitig für mehrere Charts erledigen. Dieses einfache Skript basiert auf der MQL-Dokumentation und kann auch mit MetaTrader 4 (bitte vorher mq5 nach mq4 umbenennen) kompiliert und verwendet werden.

Sie können auch den Eingabewert ändern, damit Sie nicht jedes Mal, wenn Sie das Script aufrufen, alles neu eingeben müssen.

