Setting Chart - Skript für den MetaTrader 5

MQL | German
Veröffentlicht:
Irwan Adnan
Ansichten:
1175
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

MQL doc.

Manchmal öffnen wir viele Chartfenster mit den Standardeinstellungen. Für gewöhnlich möchten wir, dass die Charts so aussehen, wie wir das wollen, zum Beispiel das Gitternetz ausgeblendet, Skala eingeschaltet, OHLC ausgeblendet, Ask-Preis eingeschaltet usw.

Dieses Skript kann dies gleichzeitig für mehrere Charts erledigen. Dieses einfache Skript basiert auf der MQL-Dokumentation und kann auch mit MetaTrader 4 (bitte vorher mq5 nach mq4 umbenennen) kompiliert und verwendet werden.

Sie können auch den Eingabewert ändern, damit Sie nicht jedes Mal, wenn Sie das Script aufrufen, alles neu eingeben müssen.

Eingabeparameter:

Setting Chart

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/11927

