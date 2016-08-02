und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Setting Chart - Skript für den MetaTrader 5
Irwan Adnan
- 1175
MQL doc.
Manchmal öffnen wir viele Chartfenster mit den Standardeinstellungen. Für gewöhnlich möchten wir, dass die Charts so aussehen, wie wir das wollen, zum Beispiel das Gitternetz ausgeblendet, Skala eingeschaltet, OHLC ausgeblendet, Ask-Preis eingeschaltet usw.
Dieses Skript kann dies gleichzeitig für mehrere Charts erledigen. Dieses einfache Skript basiert auf der MQL-Dokumentation und kann auch mit MetaTrader 4 (bitte vorher mq5 nach mq4 umbenennen) kompiliert und verwendet werden.
Sie können auch den Eingabewert ändern, damit Sie nicht jedes Mal, wenn Sie das Script aufrufen, alles neu eingeben müssen.
Eingabeparameter:
Einfaches Skript um eine Vorlage (Template) und oder TimeFrame auf alle geöffneten Charts anzuwenden.Color Linear Regression
Farbige Version des Linear Regression Indikator.
Prüfung eines Datums darauf, ob es zur Winter- oder Sommerzeit gehört. Der Code wurde für das Debuggen von Nachrichten entwickelt.Script and Template for Market Analysis
Skript um meine Vorlage auf alle geöffneten Charts anzuwenden.