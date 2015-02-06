真实作者:

有时候我们使用默认设置打开很多的图表窗口。通常我们希望图表能够以我们喜欢的样子显示, 诸如隐藏栅格, 使用缩放, 隐藏 OHLC, 开启买入价, 等等。

此脚本可以一次设置多个图表。这个简单的脚本基于 MQL 文档，并可被编译，还可以与 MetaTrader 4 一起使用 (请首先将 mq5 改为 mq4)。

您也可以改变输入值，因此您不必每次使用脚本时去改变它。

输入参数:



