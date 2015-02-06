请观看如何免费下载自动交易
设置图表 - MetaTrader 5脚本
Irwan Adnan
2764
-
真实作者:
MQL doc.
有时候我们使用默认设置打开很多的图表窗口。通常我们希望图表能够以我们喜欢的样子显示, 诸如隐藏栅格, 使用缩放, 隐藏 OHLC, 开启买入价, 等等。
此脚本可以一次设置多个图表。这个简单的脚本基于 MQL 文档，并可被编译，还可以与 MetaTrader 4 一起使用 (请首先将 mq5 改为 mq4)。
您也可以改变输入值，因此您不必每次使用脚本时去改变它。
输入参数:
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/11927