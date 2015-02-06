代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
脚本

设置图表 - MetaTrader 5脚本

MQL | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Irwan Adnan
显示:
2764
等级:
(30)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

MQL doc.

有时候我们使用默认设置打开很多的图表窗口。通常我们希望图表能够以我们喜欢的样子显示, 诸如隐藏栅格, 使用缩放, 隐藏 OHLC, 开启买入价, 等等。

此脚本可以一次设置多个图表。这个简单的脚本基于 MQL 文档，并可被编译，还可以与 MetaTrader 4 一起使用 (请首先将 mq5 改为 mq4)。

您也可以改变输入值，因此您不必每次使用脚本时去改变它。

输入参数:

设置图表

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/11927

应用模板 应用模板

为所有打开的图表应用模板和/或时间帧的简单脚本。

彩色线性回归 彩色线性回归

彩色版的线性回归指标。

行情分析脚本和模板 行情分析脚本和模板

脚本在所有图表上应用我的模板。

分型趋势线 分型趋势线

此指标在 iFractals 指标的数据基础上，从最近的极值到最后的分型突破点位置，绘制趋势的牛熊线。