Este indicador traza la línea alcista y bajista de la tendencia a base de las indicaciones del indicador iFractals desde el extremo más cercano hasta el último fractal sin ruptura.

Cuando este fractal se rompe, la línea se queda fijada hasta que aparezca un nuevo extremo.

Parámetros de entrada:

inpClrBull=clrGreen; Color de la línea alcista de la tendencia;

inpClrBear=clrRed; Color de la línea bajista de la tendencia.

Este indicador se puede interpretar de la siguiente manera:

Cruzamiento de líneas «Cruce de paso». Cierre de la vela por encima de ambas líneas: «Tendencia alcista». Cierre de la vela por debajo de ambas líneas: «Tendencia bajista». Cierre de la vela entre las líneas con la «Cruz de paso» a la izquierda: «Flat». Cierre de la vela entre las líneas con la «Cruz de paso» a la derecha: «Triángulo de incertidumbre».

