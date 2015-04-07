Setting Chart

Autor real:

MQL doc.

Às vezes a gente abre muitas janelas de gráfico com a configuração padrão. Normalmente, queremos que os gráficos pareca da maneira como gostamos, como para esconder grade, usando a escala, esconder OHLC, permitir preço de Ask, etc.

Este script pode fazê-lo de uma só vez em múltiplas gráficos. Este script simples é baseada na documentação MQL e pode ser compilado e usar também com o MetaTrader 4 (por favor, renomear MQ5 para mq4 primeiro).

Você também pode alterar o valor de entrada para que você não tem que mudá-lo toda vez que usar o script.

Parâmetros de entrada:



