Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Setting Chart - script para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Irwan Adnan
- Visualizações:
- 2396
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
MQL doc.
Às vezes a gente abre muitas janelas de gráfico com a configuração padrão. Normalmente, queremos que os gráficos pareca da maneira como gostamos, como para esconder grade, usando a escala, esconder OHLC, permitir preço de Ask, etc.
Este script pode fazê-lo de uma só vez em múltiplas gráficos. Este script simples é baseada na documentação MQL e pode ser compilado e usar também com o MetaTrader 4 (por favor, renomear MQ5 para mq4 primeiro).
Você também pode alterar o valor de entrada para que você não tem que mudá-lo toda vez que usar o script.
Parâmetros de entrada:
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/11927
Um exemplo de postar uma mensagem que contém uma imagem no site da MQL5.com utilizando a função WebRequest(). Este é um exemplo de como a autorizar usando um login e uma senha, e para inserir uma imagem em uma mensagem de texto.Script e Modelo para Análise de Mercado
Script para aplicar o meu modelo para todas os gráficos em aberto.
Caminho para manter um registro de ganhos e perdas.Percentual máximo de Risco de Capital
Este código permite que você defina um percentual máximo de risco de capital.