Script and Template for Market Analysis - script para MetaTrader 5
Cuando el script se aplica a un nuevo gráfico, él va a buscar la plantilla en el archivo the _SoHarD_dB_wyuEz_.tpl (contiene todos los parámetros para el script) y los va a aplicar a todos los demás gráficos abiertos.
El script diseña en el gráfico de velas 6 Medias Móviles Exponenciales. Las mismas se utilizan como indicadores en el sitio web Investing.com, así que es muy fácil ver los números en el sitio y en sus gráficos en 6 diferentes colores.
Para mi este script resulta muy útil, espero que sea de utilidad también para Ustedes.
En la parte inferior del gráfico se encuentran 5 diferentes indicadores: la curva del volumen que muestra los volúmenes reales ascendientes y descendientes con color rojo y verde; el rango medio real (7) que muestra el movimiento en pips para las últimas 7 velas. Acuérdese de que este indicador retarda un poco. En los ajustes estándar se pone 14, pero yo creo que así retarda demasiado.
RSI se encuentra más abajo. Lo he personalizado también, así que ahora verá el nivel superior en 80% y el inferior en 20%. Va a mostrarse en rojo para la mejor percepción visual. Luego va el oscilador estocástico que muestra el nivel superior e inferior en color azul, la línea de señal en rojo y la media en verde. Por último, verá el indicador Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil(12,26,9) con la línea de señal que asegura la comodidad.
Espero que les haya gustado mi trabajo y vayan a utilizar este producto mío. ¡Hasta la próxima! TheDutchTrader at _SoHarD_dB_w@®Ez_
Para un correcto funcionamiento del script, hay que copiar el archivo ".tpl" en la carpeta correspondiente: «carpeta_de_datos_del_terminal\Profiles\Templates".
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12006
