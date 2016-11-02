コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

チャート設定 - MetaTrader 5のためのスクリプト

発行者:
Irwan Adnan
ビュー:
1357
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

MQL doc.

時々デフォルトの設定で多くのチャットウィンドウを開くことがあります。通常、グリッドを隠す、スケールを使う、OHLCを隠す、ask値を有効にするなどチャートを好みに合わせて見たいものです。

このスクリプトは、複数のチャートを一度で変更することができます。この単純なスクリプトでは、MQLの資料に基づいていてMetaTrader 4 でもコンパイルされて使用されることができます（最初に名前でmq5をmq4に変えてください）。

入力値も変更することができるので、スクリプトを使用するたびに変更する必要はありません。

入力パラメータ：

チャート設定

