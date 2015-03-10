CodeBaseSecciones
Color Linear Regression - indicador para MetaTrader 5

Es la versión de color del indicador Linear Regression.

La regresión lineal es una herramienta estática que se utiliza para pronosticar futuros precios basándose en los datos pasados.

Se utiliza el método de los cuadrados mínimos para construir una línea recta «más conveniente» que pasa por una serie de los puntos de los valores de precios.

Como los parámetros de entrada se utiliza el número de las barras a calcular (velas). Este indicador conviene muy bien para el trading automático.

Parámetros de entrada:

Color Linear Regression indicator

LRMA Linear Regression fot MT5 LRMA Linear Regression fot MT5

Este indicador utiliza el método de los cuadrados mínimos para construir una línea recta «más conveniente» que pasa por una serie de los puntos de los valores de precios.

Pairs Trading Pairs Trading

El EA abre dos posiciones los beneficios de las cuales cubren uno a otro, y espera el beneficio (trading pareado).

Apply Template Apply Template

Es un simple script para aplicar la misma plantilla y/o marco temporal para todos los gráficos abiertos.

Setting Chart Setting Chart

Ajuste de varios gráficos con un clic.