Color Linear Regression - indicador para MetaTrader 5
Es la versión de color del indicador Linear Regression.
La regresión lineal es una herramienta estática que se utiliza para pronosticar futuros precios basándose en los datos pasados.
Se utiliza el método de los cuadrados mínimos para construir una línea recta «más conveniente» que pasa por una serie de los puntos de los valores de precios.
Como los parámetros de entrada se utiliza el número de las barras a calcular (velas). Este indicador conviene muy bien para el trading automático.
Parámetros de entrada:
