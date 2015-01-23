CodeBaseРазделы
Setting Chart - скрипт для MetaTrader 5

Irwan Adnan
4511
(30)
MQL doc.

Часто требуется видеть привычные нам графики, чтобы удобным образом сворачивать шкалы, использовать таблицы, сворачивать OHLC, показывать цену Ask и т.д.

Данный скрипт настраивает сразу несколько графиков. Скрипт основан на документации MQL и может быть скомпилирован и использован с MetaTrader 4 (нужно переименовать .mq5 в .mq4).

Также можно изменить входные значения, так что его не придется менять при каждом использовании скрипта.

Входные параметры:

Setting Chart

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11927

