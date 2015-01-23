Ставь лайки и следи за новостями
Setting Chart - скрипт для MetaTrader 5
- Irwan Adnan
- 4511
-
Реальный автор:
MQL doc.
Часто требуется видеть привычные нам графики, чтобы удобным образом сворачивать шкалы, использовать таблицы, сворачивать OHLC, показывать цену Ask и т.д.
Данный скрипт настраивает сразу несколько графиков. Скрипт основан на документации MQL и может быть скомпилирован и использован с MetaTrader 4 (нужно переименовать .mq5 в .mq4).
Также можно изменить входные значения, так что его не придется менять при каждом использовании скрипта.
Входные параметры:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11927
