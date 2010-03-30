CodeBaseРазделы
Смещённые скользящие средние (Displaced Moving Averages) - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор DMA (Displaced Moving Averages) отображает в основном окне 3 скользящих средних:

  • 3-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на три периода (входной параметр - SR_DSMA);
  • 7-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов (входной параметр - MR_DSMA);
  • 25-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов(входной параметр - LR_DSMA).

Методика применения описана в книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи".
Исходный код содержит подробные комментарии.

