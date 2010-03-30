Ставь лайки и следи за новостями
Смещённые скользящие средние (Displaced Moving Averages) - индикатор для MetaTrader 4
- 8006
Индикатор DMA (Displaced Moving Averages) отображает в основном окне 3 скользящих средних:
- 3-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на три периода (входной параметр - SR_DSMA);
- 7-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов (входной параметр - MR_DSMA);
- 25-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов(входной параметр - LR_DSMA).
Методика применения описана в книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи".
Исходный код содержит подробные комментарии.
Индикатор написан в соответствии с описанием, приведённым к книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи". Призван оценивать реальную перекупленность/перепроданность рынка.
Скрипт отображает на графике финансового инструмента все торговые операции хранящиеся в истории. Аналог визуализации в тестере стратегий.
Модифицированный MACD: несколько видов отображения MACD и гистограммы MACD.DiNapoli Stochastic
Стохастический осциллятор, описанный в книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи". Так называемый "медленный стохастик" или "True Stochastic" (в разных источниках называется по разному).