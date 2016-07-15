コードベースセクション
DMA (Displaced Moving Averages) - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

LenIFCHIK

DMA（Displaced Moving Averages）指標はメインウィンドウに3つの移動平均線を配置します。

  • 3期間前方に変位された3期間移動移動（SR DMA）
  • 5期間前方に変位された7期間移動移動（MR DMA）
  • 5期間前方に変位された25期間移動移動（LR DMA） 

この指標はJoe DiNapoli著作の「Trading with DiNapoli Levels（DiNapoliレベルでの取引）」で与えられた記述に基づいています。 

このインディケータは初めにMQL4で実装され2010年3月30日にmql4.comでのコードベースで公開されました。   

図1 Displaced Moving Averages 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1191

