DMA (Displaced Moving Averages) - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
LenIFCHIK
DMA（Displaced Moving Averages）指標はメインウィンドウに3つの移動平均線を配置します。
- 3期間前方に変位された3期間移動移動（SR DMA）
- 5期間前方に変位された7期間移動移動（MR DMA）
- 5期間前方に変位された25期間移動移動（LR DMA）
この指標はJoe DiNapoli著作の「Trading with DiNapoli Levels（DiNapoliレベルでの取引）」で与えられた記述に基づいています。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2010年3月30日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
図1 Displaced Moving Averages 指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1191
