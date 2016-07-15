実際の著者：

LenIFCHIK

DMA（Displaced Moving Averages）指標はメインウィンドウに3つの移動平均線を配置します。

3期間前方に変位された3期間移動移動（SR DMA）

5期間前方に変位された7期間移動移動（MR DMA）

5期間前方に変位された25期間移動移動（LR DMA）

この指標はJoe DiNapoli著作の「Trading with DiNapoli Levels（DiNapoliレベルでの取引）」で与えられた記述に基づいています。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2010年3月30日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

図1 Displaced Moving Averages 指標