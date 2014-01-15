Participe de nossa página de fãs
DMA (Displaced Moving Averages) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2613
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
LenIFCHIK
O indicador DMA (Médias Móveis Deslocadas) coloca três médias móveis em uma janela principal:
- Média Móvel de 3 períodos deslocada para frente em 3 períodos (SR DMA);
- Média Móvel de 7 períodos deslocada para frente em 5 períodos (MR DMA);
- Média Móvel de 25 períodos deslocada para frente em 5 períodos (LR DMA);
O indicador foi elaborado com base na descrição dada por Joe DiNapoli no livro "Trading with DiNapoli Levels".
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 30.03.2010.
Fig.1 Indicador Médias Móveis Deslocadas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1191
