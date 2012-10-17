CodeBaseРазделы
Индикаторы

DMA (Displaced Moving Averages) - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

LenIFCHIK

Индикатор DMA (Displaced Moving Averages) отображает в основном окне три мувинга:

  • 3-периодную скользящую среднюю, смещенную вперед на три периода (SR DMA);
  • 7-периодную скользящую среднюю, смещенную вперед на пять периодов (MR DMA);
  • 25-периодную скользящую среднюю, смещенную вперед на пять периодов (LR DMA). 

Методика применения индикатора описана в книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи". 

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 30.03.2010.   

Рис.1 Индикатор Displaced Moving Averages

