DMA (Displaced Moving Averages) - индикатор для MetaTrader 5
- 4583
Реальный автор:
LenIFCHIK
Индикатор DMA (Displaced Moving Averages) отображает в основном окне три мувинга:
- 3-периодную скользящую среднюю, смещенную вперед на три периода (SR DMA);
- 7-периодную скользящую среднюю, смещенную вперед на пять периодов (MR DMA);
- 25-периодную скользящую среднюю, смещенную вперед на пять периодов (LR DMA).
Методика применения индикатора описана в книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 30.03.2010.
Рис.1 Индикатор Displaced Moving Averages
